Freni patlayan servis minibüsü bahçeye uçtu: 20 yaralı
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Freni patlayan servis minibüsü bahçeye uçtu: 20 yaralı

Freni patlayan servis minibüsü bahçeye uçtu: 20 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Menemen ilçesinde, freni patladığı ileri sürülen servis minibüsü, 4 katlı bir apartmanın bahçesine uçtu.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, freni patladığı ileri sürülen servis minibüsü, 4 katlı bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada, düğüne gittiği öğrenilen 20 kişi yaralandı.  

Kaza, saat 18.30 sıralarında Asarlık Mahallesi'nde meydana geldi. İçerisinde yakınlarının düğününe giden kişilerin bulunduğu F.P. yönetimindeki 35 M 9396 plakalı servis minibüsü, yokuştan inerken iddiaya göre freninin patlaması sonucu geri geri kaymaya başladı. Kontrolden çıkan servis minibüsü, 4 katlı bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri servis minibüsünde bulunan 20 yaralıyı Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

 


Freni patlayan servis minibüsü bahçeye uçtu: 20 yaralı
Freni patlayan servis minibüsü bahçeye uçtu: 20 yaralı
Freni patlayan servis minibüsü bahçeye uçtu: 20 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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