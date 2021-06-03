Freni patlayan hafriyat yüklü kamyon, 3 aracı ve 1 motosikleti ezip dükkana girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Freni patlayan hafriyat yüklü kamyon, 3 aracı ve 1 motosikleti ezip dükkana girdi

Freni patlayan hafriyat yüklü kamyon, 3 aracı ve 1 motosikleti ezip dükkana girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde freni patladığı iddia edilen hafriyat yüklü kamyon, 3 otomobili ve 1 motosikleti ezdikten sonra beyaz eşya dükkanına girdi.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde freni patladığı iddia edilen hafriyat yüklü kamyon, 3 otomobili ve 1 motosikleti ezdikten sonra beyaz eşya dükkanına girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada şans eseri ölen olmazken, yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Cihanbeyli ilçesi Atçeken Mahallesi Konya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Abdul B. idaresindeki idaresindeki 42 R 0816 plakalı hafriyat yüklü kamyon, iddiaya göre yokuş aşağı indiği sırada freni patlayınca kontrolden çıktı. Hızla yokuş aşağıya inen kamyon 3 otomobili ve 1 motosikleti ezdikten sonra beyaz eşya satılan iş yerine girdi. Dükkana girmesiyle durabilen kamyonun kabinde sıkışan sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı. Kaza sonrası iş yerinde ve araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Freni patlayan hafriyat yüklü kamyon, 3 aracı ve 1 motosikleti ezip dükkana girdi
Freni patlayan hafriyat yüklü kamyon, 3 aracı ve 1 motosikleti ezip dükkana girdi
Freni patlayan hafriyat yüklü kamyon, 3 aracı ve 1 motosikleti ezip dükkana girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TCDD Genel Müdürü YHT kazası ile ilgili konuştu: Makinistler işini yapmamış
TCDD Genel Müdürü YHT kazası ile ilgili konuştu: Makinistler işini yapmamış
Otomobil üst geçitten dereye uçtu: 5 ölü
Otomobil üst geçitten dereye uçtu: 5 ölü
Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi
Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Adnan Menderes Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise İrem Derici Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Freni patlayan hafriyat yüklü kamyon, 3 aracı ve 1 motosikleti ezip dükkana girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 16:51:37. #1.15#

title