Freni boşalan tır eve çarptı
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Freni boşalan tır eve çarptı

08.01.2021 22:40 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:47
Freni boşalan tır eve çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeyken freni boşalan tır eve çarptı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeyken freni boşalan tır eve çarptı. Evine tır çarpan vatandaş, "Bu tır buradan kayacak diye defalarca söyledim" diyerek sitem etti.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 29. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih D. isimli bir vatandaş, 41 KJ 749 plakalı Ford marka tırını sokak üzerinde park ederek evine gitti. O esnada yokuş aşağı bir şekilde duran tırın bir anda freni boşaldı. Bunun ardından yokuş aşağıya doğru hareket eden tır, Ahmet Sarıoğlu isimli bir vatandaşa ait eve çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, tırın çaptığı evdeki 5 kişilik aileyi dışarıya çıkardı. Kaza esnasında kimsenin yara almaması ise rahat bir nefes aldırdı.

Ev sahibi yokuşa park edilen tıra sitem etti

Öte yandan evine tır çarpan Ahmet Sarıoğlu, tırların bu şekilde yokuşa park edilmesine sitem etti. Olay anını anlatan Sarıoğlu, "İçeride çay içiyorduk, bir gürültü geldi. Biz de hemen dışarıya çıktık. Bu hale gelmiş. Allah'a çok şükür yaralımız, ölümüz yok. Evde 5 kişiydik. Burada çok sık kaza olmuyor. En son yaklaşık 12 sene önce oldu, bir de bu oldu. Ama ben bu tır buradan kayacak diye defalarca söyledim. 'Yok, kaymaz, bir şey olmaz' dediler. Bu bölgeye birer metre arayla demir korkuluk yapılmasını istiyoruz. Bu tırlar buraya park edilmesin" dedi. Güvenlik güçleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Freni boşalan tır eve çarptı
Freni boşalan tır eve çarptı
Freni boşalan tır eve çarptı
Freni boşalan tır eve çarptı
Freni boşalan tır eve çarptı
Freni boşalan tır eve çarptı
Freni boşalan tır eve çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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