BURSA (İHA) - Freni boşalan minibüs yoldan geçen 2 kadına böyle çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

BURSA - Bursa'da kontrolden çıkan minibüs yoldan geçen 2 kadını ezdikten sonra istinat duvarına çarparak durabildi. Kadınlardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kadın ise ağır yaralandı. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Y. idaresindeki freni boşalan minibüs süratli bir şekilde rampa aşağı indi. Kontrolden çıkan minibüs olay esnasında yoldan geçen 2 kadına çarptı. Kadınlardan Nesibe Bingöl olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kadın ise ağır yaralandı. Kaza sonrası istinat duvarına çarpan minibüs sürücüsünün araçta bulunan eşi araçtan fırlayarak yaralandı. Çevredekiler kadınların yardımına koşarken, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Hüseyin Y. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kadının cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza çevredeki bir ikametin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle sakinlerinden Fazlı Kol, "Minibüsün frenleri patlayıp tali yoldan ana yola çıktı. İki kadına çarptı. Kadınlar asfaltta savruldu. Araç istinat duvarına vurdu. Bu kadınlardan biri vefat etti. Diğerini de ambulans hastaneye kaldırdı. Minibüs şoförü arkadaşın da ailesi hastanede" diye konuştu.