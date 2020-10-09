Faciadan dönüldü! Freni boşalan kamyon 2 kilometre boyunca geri geri gitti
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Faciadan dönüldü! Freni boşalan kamyon 2 kilometre boyunca geri geri gitti

09.10.2020 08:22 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:32

Ankara'da yokuş yukarı çıkarken başka bir aracın kendine çarpması sonucu fren sistemleri devre dışı kalan kamyon, 2 kilometre boyunca geri geri gitti. Şoförün becerikli manevraları sayesinde kimseye bir zarar gelmezken, olay anı anbean kameralara yansıdı.

İlginç kaza, öğle saatlerinde Pursaklar ilçesindeki Özal Bulvarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Akyurt ilçesinden Ankara yönüne giden Kasım Aymergen yönetimindeki 06 DS 3150 plakalı kamyonun hava tüpüne çarptı.

2 KİLOMETRE GERİ GERİ GİTTİ

Bunun üzerine freni boşalan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak geriye doğru gitmeye başladı. Sürücü Aymergen de diğer araçlara çarpmamak için manevralar yapmaya başladı. Yoğun trafik içinde yaklaşık 2 kilometre geri giden kamyon, sürücü Aymergen'in müdahalesiyle refüje çarparak karşı geçtikten sonra durdu. Hiçbir araca çarpmayan kamyonun sürücüsü Aymergen, kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı karşı şeritten gelen bir otomobilden cep telefonuyla görüntülendi.

FREN VE EL FRENİ ÇALIŞMAZ DURUMA GELMİŞ

Kamyon sürücüsünün yeğeni TIR şoförü Yusuf Zavagar, "Amcam yükünü bıraktıktan sonra evine dönerken yol üzerinde 2 aracın kaza yaptığını görünce yavaşlıyor. Yol üzerinden gelen başka araç ise kamyonun sol tarafındaki tüplere çarpıp, hava hortumlarını patlatıyor. Bu sebeple kamyonun freni, el freni ve imdat sistemi dahil her şeyi devre dışı kalıyor. Ondan sonra rampa olduğu için araba geri geri iniyor. Allah'a şükür kimseye zarar vermeden duruyor" dedi.

Faciadan dönüldü! Freni boşalan kamyon 2 kilometre boyunca geri geri gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (9)
ELHAMDÜLİLLAH: Çok şükür kimseye bir şey olmamış. . .
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UZM ŞOFÖR: ileri viteste giden bir araba nasıl boşa geçip geriye kaçırmak gerçekten de büyük yetenek. Araba yokuş çıkıyor ve arabayı geri kaçırıyor. Ayrıca feren boşalması diye bişey yok. bakımsız aracın freni bitmesi var. Ehliyete 6 ay el konsa yeridir.
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AKIL YOK: ŞÖFÖR BECERİKLİ OLANA KADAR AKILLI DA OLSAYMIŞ. . . GİDİN YAPTIRIN LAN ŞU FRENLERİNİZİ!!! TRAFİKTE ÖLÜM TECRÜBESİNİ İNSANLARA YAŞATMANIZA NE HAKKINIZ VAR???
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