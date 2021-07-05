Freni boşalan kamyonu, araçlara çarpmamak için yan yatırdı: 5 yaralı
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Freni boşalan kamyonu, araçlara çarpmamak için yan yatırdı: 5 yaralı

Freni boşalan kamyonu, araçlara çarpmamak için yan yatırdı: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Adem Durmaz - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, freni boşalan kamyonun sürücüsü, önündeki araçlara çarpmamak için manevra yaparak, aracı yan yatırdı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, freni boşalan kamyonun sürücüsü, önündeki araçlara çarpmamak için manevra yaparak, aracı yan yatırdı. Sürüklenen kamyon, 4 araca çarptıktan sonra durdu. Kazada sürücü, kamyondaki eşi ve diğer araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece Korkuteli- Antalya yolunun Cehennem Deresi mevkisinde meydana geldi. Korkuteli'nden Antalya'ya sebze taşıyan Servet Günhan yönetimindeki 07 FJ 177 plakalı kamyonun freni boşaldı. Sürücü Günhan, trafik nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerleyen sürücüleri görünce klakson çalmaya başladı. Günhan, araçlara yaklaşınca çarpmamak için manevra yapıp, kamyonu yana devirdi. Sürüklenen kamyon, 4 araca çarptıktan sonra durdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Günhan ve yanındaki eşi ile diğer araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, araçlardan çevredekilerin yardımıyla çıkarılırken, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın şokunu yaşayan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Günhan ile eşi ise yakınlarına ait araçla hastaneye götürüldü.

'ÇARPMAMAK İÇİN KAMYONU YAN YATIRMIŞ'Kamyon sürücüsünün arkadaşı Fikret Şahin, "Konvoydan dolayı sıkışan trafik yoğunluğuna çarpmamak için kamyonu yatırmış. Yanında eşi de vardı. Bir ağır yaralının olduğu söyleniyor ama inşallah o da kurtulur. Üzüldüler. Sonuçta can var" dedi.

Kaza nedeniyle yolda uzun süre ulaşım sağlanamadı. Polis ekipleri, ortadaki bariyerleri kaldırtarak, bir süre trafiği karşı şeritten sağladı. Araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Freni boşalan kamyonu, araçlara çarpmamak için yan yatırdı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Durmaz

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