Son dakika haberi: Freni boşalan kamyonet kaldırımda oturan çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi: Freni boşalan kamyonet kaldırımda oturan çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Freni boşalan kamyonet kaldırımda oturan çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı İzmir'in Çiğli ilçesinde, freni boşaldığı ileri sürülen kamyonetin kaldırımda oturan çocuklara çarpması sonucu çocuklardan birisi yaşamını yitirirken diğer ise yaralandı.

Freni boşalan kamyonet kaldırımda oturan çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde, freni boşaldığı ileri sürülen kamyonetin kaldırımda oturan çocuklara çarpması sonucu çocuklardan birisi yaşamını yitirirken diğer ise yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.45 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.G'nin kullandığı ileri sürülen 34 AS 2091 plakalı Suzuki marka kamyonet freninin boşalması üzerine, kaldırımda oturan Şenlik Çöpürkaya (67), yanındaki 2 torunundan birisi olan E.Ç. ve Mihrimah Geceakalın'ın üzerine hızla geldi. Bu sırada şenlik Çöpürkaya, yanında bulunan çocukları kucaklayarak kurtarmak isterken, kamyonet torunu E.Ç., ve Mihrimah Geceakalın'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mihrimah Geceakalın arkasında bulunan ağaç ile kamyonet arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı çocuklar Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan E.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mihrimah Geceakal'ın ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"2 torunumu kucağıma aldım ama çocuğun birini kurtaramadım"

2 torunu ve Mihrimah Geceakalın ile birlikte kaldırımda oturduklarını belirten ve kamyonetin yukarıdan aşağıya doğru hızla geldiğini söyleyen Şenlik Çöpürkaya, "3 çocuk ve ben kaldırımda oturuyorduk. Kamyonet bana doğru geliyordu ve ben çocukları kurtarmak isterken 2 torunumu kucağıma aldım ama çocuğun birini kurtaramadım. Çocuğu ezerek ağaca sıkıştırdı. Şoför uzun boylu sakallı bir çocuktu herhalde. Yardım etti. Aracı geriye ittirdik ondan sonra kayboldu" dedi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede incelemelerde bulunurken, sürücü olduğu iddia edilen ve olay yerinden kaçan E.G.'yi yakalamak için ekiplerce geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: Freni boşalan kamyonet kaldırımda oturan çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Freni boşalan kamyonet kaldırımda oturan çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Freni boşalan kamyonet kaldırımda oturan çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Freni boşalan kamyonet kaldırımda oturan çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç

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