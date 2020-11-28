Freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı
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Freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı

28.11.2020 02:14 | Son Güncelleme: 28.11.2020 02:18
Freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı

KARABÜK'te freni boşalan kamyonet geri geri giderek park halindeki 4 araca çarptı.

KARABÜK'te freni boşalan kamyonet geri geri giderek park halindeki 4 araca çarptı. Aracı durdurmaya çalışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Yeşil Mahalle Özdemir Caddesi'nde meydana geldi. Metin Eren, yönetimindeki 78 AAP 308 plakalı kamyonetini park edip indikten sonra araç hareket etmeye başladı. Geri geri giderek hızlanan kamyonet, park halindeki 4 araca çarptı. Aracını durdurmaya çalışan Metin Eren de yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı
Freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı
Freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı
Freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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