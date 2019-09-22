Freni boşalan kamyon hırdavat dükkanına girdi

Freni boşalan kamyon hırdavat dükkanına girdi

Kayseri'de meydana gelen kazada freni boşalan kamyon hırdavat dükkanına girdi.

22.09.2019 12:01
Freni boşalan kamyon hırdavat dükkanına girdi

Kayseri'de meydana gelen kazada freni boşalan kamyon hırdavat dükkanına girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, arızalanan ve freni boşalan kamyon bir hırdavat dükkanına girdi. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazada araçta ve dükkanda maddi hasar meydana geldi.


İş yeri sahibi Yasin Mermer, "Çimento yüklü kamyon rampada arızalanmıştı. Biz de arkadaşlarla beraber tamir etmeye ve yardımcı olmaya çalıştık. Bu sırada kamyonun freni boşaldı ve dükkana girdi" diyerek olayı anlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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