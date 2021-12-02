Fren yerine gaza basan sürücü uçurumdan düştü

Olay, Kağıthane Altınay Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu ana okuluna bırakan Pelin Gündoğdu, otoparktan çıkarken fren yerine gaza basınca otomobiyle uçurumdan düştü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobilin içinde şok geçiren sürücüyü çıkararak sağlık ekibin teslim etti. Ambulansta tedavisi yapılan sürücü kardeşinin aracına bindi.

"BEN KAZA YAPTIM NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"