Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından

Beşiktaş maçının ardından

Ersun Yanal: Mağlubiyetin sorumlusu benim

"Ders alınacak tarihe geçecek bir maçtı"

"İstifa taraftarla paylaşılacak bir konu değil"

Sergen Yalçın : İlk 45 dakika böyle bir kaos, zorluk yaşamamıştık

"Kazandığımız için mutluyuz"

"Batshuayi fizik gücü çok iyi bir oyuncu"

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal maçtan sonra yaptığı açıklamada, karşılaşmanın çok ders alınacak, tarihe geçecek bir maç olduğunu söyledi. Karşılaşmanın ilk yarısında top hakimiyetinin kendilerinde olduğunu belirten Ersun Yanal, oyun kontrolü ve goller ile ilk yarıyı güzel bir şekilde bitirdiklerini ifade etti. Ersun Yanal, 'İlk yarının son dakikasında 3'üncü gol şansını da yakalamamıza rağmen bunu başaramadık. İkinci yarının hemen başında yediğimiz gol sonrasında o paniği doğru yönetmek gerekiyordu. Bu sırada yine pozisyonlar bulduk. Ancak böyle maçlarda gol atamazsan rakibin tecrübeli ve kaliteli oyuncuları pozisyon yakaladıkları zaman affetmiyorlar. Mağlubiyetin bütün sorumluğunu bende. İyi oyunculardan kurulu bir takımız. Bunu biliyorum. Bugünkü maç bence çok ders alınacak tarihe geçecek bir maçtı. Pozitif oyunumuzu skora yansıtamadığımız için üzülüyorum' dedi.

Bir gazetecinin, Antalyasporlu taraftarların istifa etmesi yönündeki tezahüratını hatırlatması üzerine Yanal, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'İstifa taraftarla paylaşılacak bir konu değil. Yönetimle paylaşılacak bir konu. Taraftar yendiği zaman hoşuna gider yenildiği zaman kızar. Belki yönetimle taraftar konuşur. İstifayı burada konuşacak değilim.'

SERGEN YALÇIN: İLK 45 DAKİKA BÖYLE BİR KAOS, ZORLUK YAŞAMAMIŞTIK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise enteresan bir gece olduğunu belirterek, bu akşam normal akışı da olmayan şeyler olduğunu söyledi. Özellikle oyun ilk yarısında kendileri açısından kaos ortamı oluştuğunu ifade eden Sergen Yalçın, 'Zaten eksik kadromuzdan alternatifi olmayan iki oyuncumuzu arka arkaya kaybettik. İki oyuncu hakkımızı kullandık. Enteresan seçimler yaptık. Anlık karar verilecek seçimler bunlar. Dakikalık karar veriyorum. Düşünme imkanımız olmuyor. O anda aklımıza gelen en doğru şeyi yapmak istiyoruz. ve yaptık. Zorlu bir ilk yarı oldu. Göreve başladığımızdan beri belki de ilk 45 dakikada böyle bir kaos, böyle bir zorluk yaşamamıştık. Yani maçı kaybetseydik de skoru pek önemsemeyecektim. Böyle bir ortamda istekli oyuncuların yerlerinin değiştiği bir takım, düzeni bozulmuş bir takım için zor bir durum. Ancak ikinci yarı klasik bir oyun düzeni oturunca, oyuncularımız skoru çevirmek için çok çaba sarf ettiler. Kolay olmadı tabii. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum' dedi.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Geri dönüşlerin her zaman güzel olduğunu, ancak deplasmanda 2-0'lık geri dönmenin çok kolay bir iş olmadığını da hatırlatan Sergen Yalçın, 'Demek ki bunu başarabilecek gücümüz var. Oyuncularımızın gücü var. Daha önce çok ağır maç oynamış oyuncular. ve 3 gün sonra tekrar bir maç oynayacağız. Sezon başında maalesef çok ağır bir tempo önümüze çıktı. Ama elimizden geldiğince oynamak zorundayız. 6 oyuncumuz yoktu. Bugün 2 oyuncumuz daha eklendi. 8 oldu. Bu oyunculardan eksik en azından oynayacağımız müsabakalardan ne kadar az yara alırsak ne kadar hasarsız anlatırsak bundan sonraki sürece daha doğru bir şekilde bakabiliriz diye düşünüyorum. Bugün itibarıyla tabii ki kazandığımız için mutluyuz. Umarım, böyle sorunlar bir daha yaşamayız. Gerçekten oyuncular çok çaba sarf etti. Hepsine çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

"BATSHUAYI FİZİK GÜCÜ ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

Bir soru üzerine Batshuayi'nin fizik olarak hazır olduğunu da sözlerine ekleyen Sergen Yalçın, konuşmasını şöyle tamamladı: 'Kendisi bize gelirken zaten sezon başını orada geçirmiş. Zaten fizik gücü çok iyi bir oyuncu. Hazır durumda. Kendisi ısrarla oynamak istediğini söylüyor. Biz de oynatıyoruz. O da bugün çok iyi bir performans sergiledi. Bütün oyuncularımızın bu maçları oynamak için onun gibi fit durumda olması gerekiyor. Sezon başında eksik olanlar, sakat olanlar olabilir. Umarım onları da yavaş yavaş toparlarız.?