Fransız sendikalarından Filistin'e destek protestosu
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Fransız sendikalarından Filistin'e destek protestosu

Fransız sendikalarından Filistin'e destek protestosu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa'nın başkenti Paris'te bazı sendikalar ve siyasi parti üyeleri, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırıları protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te bazı sendikalar ve siyasi parti üyeleri, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırıları protesto etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, dünyanın birçok ülkesinden Filistin'e destek protestoları sürüyor. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Republique Meydanı'nda bir araya gelen bazı sendikalar ve siyasi parti üyeleri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto ederek, İsrail'e saldırıları durdurması yönünde çağrıda bulunuldu. Göstericiler, ellerinde ise Filistin bayrakları taşıdı.

Göstericiler, Fransa'yı yaşanan saldırılara karşı duyarsız olmakla itham ederken, hükümetin geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne izin vermemesine de tepki gösterdi.

Protesto sırasında yapılan konuşmada, "Fransız hükümetine soruyoruz, İsrail'i Filistinlilere yönelik katliamları ve işlediği insanlık suçuna son vermesi için daha ne kadar Filistinli çocuk öldürülmesi gerekiyor. Filistin halkı ne zaman özgür ve insanca yaşayacak?" denildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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