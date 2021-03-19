- Fransız sanat tarihçisi kitabında 11 Türk ressama yer verdi

- Fransız sanat tarihçisi kitabında 11 Türk ressama yer verdi

PARİS - Fransız sanat tarihçisi Clotilde Scordia, "İstanbul Montparnasse" adlı kitapta da Fransa'da yaşamış 11 Türk ressamının eserlerine ve yaşantılarına yer verdi.

Fransız sanat tarihçisi Clotilde Scordia, etkilendiği Türk kültürünün Fransa'da geniş çevrelere yayılması amacıyla "İstanbul Montparnasse" adlı bir kitap çıkardı. Scordia, kitabında sanat dünyasına iz bırakan Fahrelnissa Zeid, Fikret Mualla, Hakkı Anlı, Abidin Dino, Selim Turan, Avni Arbaş, Nejat Devrim, Mübin Orhon, Tiraje Dikmen, Remzi Raşa ve Albert Bitran'a yer verdi. Ressamların eserlerini ve yaşantılarını Fransızca olarak anlatan sanat tarihçisi Scordia, kitabının tanıtımı için ise Paris'te bulunan Jacqueline Quillere -Üstünel'in sahibi olduğu La Petite Galerie'de açtığı sergi ile gerçekleştirdi. Sergide, kitabında yer verdiği Türk ressamların eserlerini Paris'teki koleksiyonculardan ödünç alarak yer veren Scordia'nın kitabı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yedi yıl boyunca araştırma yaptığını söyleyen Scordia, "Araştırmalara üniversite yıllarımda başlamıştım. Üniversite eğitimimi tamamladığımda da Fransız halkına ikinci yeni Paris Ekolüne mensup olarak bilinen Türk sanatçıları tanıtmak istedim" dedi.

Fransa'da yaşayanların da bu isimleri yakından tanımasını istediğini dile getiren Fransız sanat tarihçisi, "Fransız ve frankofon sanatseverlere, koleksiyonculara kendilerini tanıtmak benim için bu nedenle çok önemliydi. Türkiye'den bu kadar değerli sanatçıların Paris'e gelerek büyük ustalarla atölyelerde çalıştıklarından haberleri yoktu. İki ülke arasındaki verimli paylaşımları gözden geçirmek, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından Fransa'ya gelen, buraya yerleşen, çalışan ve sanatçıları tanıtmak benim için önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANSU SARITAYLI