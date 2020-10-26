Fransız malları boykot listesinde neler var? Türkiye'de bulunan Fransız ürünler neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrısı sonrası Hangi Fransız malları boykot listesinde neler var? Türkiye'de bulunan Fransız ürünler neler? Fransız malları neler? Fransız gıda ürünleri neler? Fransız giyim ürünleri neler? Fransız kozmetik ürünler neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız malları boykot çağrısı sonrası, Fransız ürünler araştırılmaya başlandı. Peki, Hangi Fransız malları boykot listesinde neler var? Türkiye'de bulunan Fransız ürünler neler?Fransız malları neler? Fransız gıda ürünleri neler? Fransız giyim ürünleri neler?

FRANSIZ MALLARI NELER? FRANSIZ GIDA ÜRÜNLERİ NELER? FRANSIZ KOZMETİK ÜRÜNLERİ NELER?

Benzin: Total ve Elf

Süpermarket: Carrefour, Gima, Endi, ChampionSA

Uçak: Air France, Airbus

Yabancı Dil Eğitim: Fransız Kültür Merkezi (Dil Kursu)

Giyim/Aksesuar: Pierre Cardin, Philip Patek, Lacoste, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fred Joaillier, Givenchy, Berluti, Christian Lacroix, Louis Vuitton Malletier, Thierry Mugler, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter, Fred Joaillier, Givenchy, Hermes

Otomobil/Yedek Parça: Valeo Oto, Peugeot, Renault, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, Dacia

Bilgisayar/İletişim Ürünleri: Sagem

İnşaat: Ondulin Avrasya, Lafarge, Chryso, Weber Markem

İlaç Firması: Servier, Fournier, Guerbet, Pierre Fabre Medicament, Allegra Antihistamine, Benzac, Benzagel, Benzamycin, Nicoderm, Novahistine, Novalgin, Stimate, Ceva

Labaratuvar ve Test Cihazları: Chopin

Endüstriyel Ürünler: Areva, Groupe Schneider, Metesan, Legrand, Helita Pulsar, Duval Messien Satelit, Franklin France, Merlin Gerin

Sanayi Ürünleri: SNR Rulmanlari

Elektrik Ürünleri: Telemechanique, Merlin-Geren, Square-D

Çelik Sektörü: Arcelor

Denizcilik: Beneteau (Jeanneau)

Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi, BNP)

Bebek Maması/Giyim: Bledina, Mellin, Petit Bateau, DPAM

Süt ürünleri (Yoğurt-Peynir): Danone, Yoplait, Delisle, Sprinkl'ins, La Vache Qui Rit, Arpin, Bel Paese, Belle Des Champs, Boisange, Brie, Camembert, Chamois D'or, Entremont, Etorki, Fine Bouche, Fromageries Riches Monts, Geramont, Gerard, Gervais, Jockey, Lepetit, Montagnard, Montrachet, Mountain Farms, New Holland, Precious, Roquefort, St. Albray, Taillefine, Tourtrain, Vieux Boulogne

Mutfak Eşyası: T-Fal, Tefal

Kozmetik: Vichy, La Roche Posay, Accentous, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Daniel Jouvance, Dr. Pierre Ricaud, Dulcia, Fresh Lash, Galerie Noemie, Great Lash, Guerlain, Kiotis, Lancome, Le Crayon Glace, Le Monde en Parfum, Les Meteorites, Long Wearing Lipstick, Long Wearing Makeup, Long Wearing Nail Polish, L'Oreal, Miami Chill, Moisture Whip, Orlane, Phas, Pierre Fabre, Rene Furtherer, Revitalizing, Roc, Shades of You, Sheer Essentials, Shine Free, Summer Sensations

Sigorta: AXA Sigorta, Başak Sigorta (Groupama Internatinal), Başak Emeklilik (Groupama Internatinal), Güneş Sigorta, Equitable Life