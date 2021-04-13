Çaykur Rizesporlu Loic Remy, Antalya'da objektif karşısında

CHELSEA, Olimpik Lyon ve Newcastle United gibi Avrupa'nın önde gelen futbol takımlarında forma giyen, kariyerini Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da sürdüren Fransız golcü Loic Remy, Antalya'da objektiflerin karşısına geçti.

CHELSEA, Olimpik Lyon ve Newcastle United gibi Avrupa'nın önde gelen futbol takımlarında forma giyen, kariyerini Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da sürdüren Fransız golcü Loic Remy, Antalya'da objektiflerin karşısına geçti.

Antalya'da yaşayan fotoğraf sanatçısı Hüsam Çakaloğlu'na poz vermek için üç günlüğüne kente gelen Çaykur Rizespor'un yıldız futbolcusu Loic Remy, imajıyla dikkati çekti. 34 yaşındaki oyuncu çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında kullanacak.

Chelsea'nin maçlarını sırf Remy için izlediğini söyleyen Hüsam Çakaloğlu, "O yıllarda Loic Remy'nin bir gün karşıma gelip bana poz vereceği aklımın ucundan geçmezdi. Hayallerimin futbolcusuyla aynı stüdyoda çekim yaptım. Mutlu olmamak elde değil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ