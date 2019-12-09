Fransız filmleri "Yeniden Sinematek"te

09.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Yeniden Sinematek" gösterimleri kapsamında "Melankoli" temasıyla sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Fransa yapımı filmler Aralık ayı boyunca ücretsiz izlenebilecek. Gösterimler Kültürpark İzmir Sanat'ın yanı sıra Selçuk, Seferihisar ve Aliağa'da da yapılacak.

Bir papazın öyküsü

Bir Taşra Papazının Son Güncesi (Journal D'un Curé de Campagne) 10 Aralık 20.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Selçuk Kültür Merkezi ve Aliağa Kültür Merkezi'nde gösterime girecek. Robert Bresson'un yazıp yönettiği, Gerges Bernanos'un romanından uyarlanan film, taşrada yaşayan, bir yandan günlük hayatın zorluklarıyla uğraşırken diğer yandan kendi davranışlarını, inancını sorgulayan genç bir papazın öyküsünü anlatıyor. Film, aynı zamanda 11 Aralık Çarşamba İBB Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu'nda ve 13 Aralık Cuma Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon'da izleyicilerle buluşacak.

Anılar ve unutulanlar

Alain Resnais yönettiği "Hiroşima Sevgilim" (Hiroshima Mon Amour) Marguerite Duras tarafından kaleme alındı. Film, Hiroşima'ya atılan bombanın ardından barışla ilgili bir filmde oynayan Fransız kadın oyuncunun, Hiroşima'da kalan Japon bir mimar ile ilişkisi konu alıyor. Anılar ve unutulanlar üzerine çekilen "Hiroşima Sevgilim", Fransız Sineması'nın başyapıtlarından kabul ediliyor. Film, 20 Aralık Cuma Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon'da, 24 Aralık Salı İBB Selçuk Kültür Merkezi ve Aliağa Kültür Merkezi'nde, 25 Aralık Çarşamba İBB Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu'nda gösterilecek.

Fransız draması

Louis Malle'nin yönettiği 1963 Fransız drama filmi Ateşle Oyun (Le Feu Follet), Jacques Rigaut'un yaşamından esinlenilen Pierre Drieu La Rochelle'in romanına dayanıyor. Alkol problemi yaşayan kahramanın başından geçenler, 27 Aralık'ta Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon'da perdeye yansıtılacak.

Kaynak: Bültenler