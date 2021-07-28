Fransız filmleri, 5 gün boyunca tarihi Atlas 1948 Sineması'nda izlenebilecek

Fransa Büyükelçiliği ve Institut Français Türkiye'nin iş birliğinde düzenlenen Fransız Sinema Haftası İstanbul Sineması Müzesi'nde bugün başlıyor.

Sinemaseverler,1 Ağustos Pazar gününe kadar Türk ve Fransız ortak yapımı filmleri izleyebilecek.

Türkiye'nin tek sinema müzesi olan İstanbul Sinema Müzesi'ni de bünyesinde barındıran tarihi Atlas1948 Sineması, uzun bir aranın ardından Fransız Sinema Haftası ile kapılarını sinemaseverlere açıyor.

Fransa Büyükelçiliği ve Institut Français Türkiye'nin iş birliğinde düzenlenen Fransız Sinema Haftası,28 Temmuz Çarşamba (bugün) saat 20.00'de Ayris Alptekin'in yönettiği "Ondan Bahsetmiyorum" adlı kısa filmi ve ardından Grand Corps Malade ve Mehdi Idir'in yönettiği "La vie scolaire-Okul Hayatı" adlı sosyal komedi filminin gösterimiyle başlayacak.

29 Temmuz Perşembe günü ise Türk-Fransız ortak yapımı olan, Ayçe Kartal'ın yönettiği 8 dakikalık "Kötü Kız" filminin ardından Zabou Breitman ve Eléa Gobbé-Mévellec'in yönettiği "Les hirondelles de Kaboul- Kabil'in Kırlangıçları" filmi izleyici ile buluşacak.

30 Temmuz Cuma günü ise Azra Deniz Okyay'ın kısa filmi "Sulukule Mon Amour" ve ardından "Hayaletler-Ghosts" adlı filmi izlenebilecek.

31 Temmuz Cumartesi günü ise Burcu Aykar'ın "Ablam" adlı kısa filminin ardından Bruno Merle'nin bir aile komedisini beyaz perdeye taşıdığı "Felicita" filmi sinemaseverlerle buluşacak.

1 Ağustos Pazar günü ise Aylin Kızıl'ın "Fotoğraf Altı" adlı 6 dakikalık kısa filminin ardından Lætitia Carton'un yönettiği ve Cannes Film Festivali'nde ilk gösterimini yaptığı "La Grand Bal-Büyük Balo" adlı belgesel filmi izlenebilecek.

Fransız Sinema Haftası kapsamındaki filmler,28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasındatarihi Atlas 1948 Sineması'nda hafta içi saat 20.00, hafta sonu ise 16.00-20.00 seanslarında izlenebilecek.

Kaynak: Bültenler