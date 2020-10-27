Fransız feminist gazeteci Levy, kamusal alanda başörtüsü yasağı tartışmalarına katıldı
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Fransız feminist gazeteci Levy, kamusal alanda başörtüsü yasağı tartışmalarına katıldı

27.10.2020 00:59 | Son Güncelleme: 27.10.2020 01:02
Fransız feminist gazeteci Levy, kamusal alanda başörtüsü yasağı tartışmalarına katıldı

Fransız feminist gazeteci Elisabeth Levy, başörtünün Fransa'nın düşmanlarının üniforması olduğunu ileri sürerek, ülkedeki başörtülü Müslümanların 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülen öğretmenin anısına saygı için birkaç günlüğüne başörtülerini çıkartabileceğini söyledi.

Fransız feminist gazeteci Elisabeth Levy, başörtünün Fransa'nın düşmanlarının üniforması olduğunu ileri sürerek, ülkedeki başörtülü Müslümanların 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülen öğretmenin anısına saygı için birkaç günlüğüne başörtülerini çıkartabileceğini söyledi.

Levy, CNEWS kanalında konuk olduğu programda, kamusal alanda başörtüsü yasağının getirilip getirilmemesine ilişkin tartışmaya katıldı.

Başörtüsünün birçok kişi için siyasi İslam'ın ve cinsel ayrımın simgesi olduğunu iddia eden Levy, "Çok sayıda Müslüman, 'Biz de diğerleri gibi Fransızız, ulusal topluluğun bir parçasıyız.' diyor. Fransa düşmanlarının üniforması da olan başörtüsü için, bir kişinin bile Samuel Paty'nin anısına, 'bir haftalığına ya da birkaç günlüğüne sağduyu göstererek başörtümü çıkarıyorum' dememesine şaşırıyorum." ifadelerini kullandı.

Levy, Sunucu ve diğer konukların şaşkın bakışları arasında sözlerine devam ederek, bunu dayatmadığını dile getirdi.

Öte yandan videonun sosyal medyada çokça paylaşılmasının ardından, bazı kullanıcılar Levy'nin sarhoş olarak ya da madde kullanarak yayına çıktığı yorumlarıyla tepki gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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