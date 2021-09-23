Fransız Dili İş Birliği Ataşesi Başkan Ataç'ı ziyaret etti - Haberler
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Fransız Dili İş Birliği Ataşesi Başkan Ataç'ı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Fransız Dili İş Birliği Ataşesi Başkan Ataç'ı ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Fransız Dili İş Birliği Ataşesi Vincent Brousse ile bir araya geldi.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Fransız Dili İş Birliği Ataşesi Vincent Brousse ile bir araya geldi.

Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin'in davetlisi olarak Eskişehir'e gelen Brousse ile birlikte Eğitim İşbirliği Ataşesi Bruno Delvallée, Institut Français Ankara Kurslar Müdiresi Hülya Öz, Institut Français Ankara Kültür Sorumlusu Özlem Gül ve Institut Français Ankara Müdiresi Sophie Gautier, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Ataç konuklarına Tepebaşı Belediyesi'nin çalışma ve projeleri hakkında bilgiler aktardı. Fransız Dili İş Birliği Ataşesi Brousse da Eskişehir'i çok beğendiğini söyleyerek Başkan Ataç'ı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Başkan Ataç konuk heyete belediye binasında sergilenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini de tanıttı.

Başkan Ataç misafirlerine, "Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir" kitabını armağan etti. - ESKİŞEHİR

Fransız Dili İş Birliği Ataşesi Başkan Ataç'ı ziyaret etti

Fransız Dili İş Birliği Ataşesi Başkan Ataç'ı ziyaret etti

Fransız Dili İş Birliği Ataşesi Başkan Ataç'ı ziyaret etti

Fransız Dili İş Birliği Ataşesi Başkan Ataç'ı ziyaret etti

Fransız Dili İş Birliği Ataşesi Başkan Ataç'ı ziyaret etti

Fransız Dili İş Birliği Ataşesi Başkan Ataç'ı ziyaret etti

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Haber: Fransız Dili İş Birliği Ataşesi Başkan Ataç'ı ziyaret etti - Haberler
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