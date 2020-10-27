Charlie Hebdo'dan yine çirkin provokasyon! Erdoğan üzerinden Peygamberimizi ve İslam'ı hedef aldılar

Fransız Charlie Hebdo dergisi, Müslümanlara yönelik hakaret içerikli paylaşımlarının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmek adı altında İslam'a ve Peygamberimiz'e çirkin bir saldırıda daha bulundu. Haddini aşarak, Erdoğan'a iğrenç bir kapakla saldıran dergiye sosyal medyadan da tepkiler yağdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çirkin bir şekilde karikatürize eden Fransız Charlie Hebdo dergisi, İslam'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret etti. Dergiye sosyal medyada tepki yağdı.

İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yayınlarıyla bilinen Fransız dergisinin, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerin görselleri Fransa'da devlet binalarına ışıkla yansıtılmıştı. Montpellier'deki devlet binasına yansıtılan karikatür görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Tepkilere aldırmayan Charlie Hebdo son kapağı ile ateşe benzin döktü. Dergi, yeni bir skandala imza attığı son kapağında Müslümanlara yönelik çirkin saldırısını sürdürdü.

PROVOKASYONDA İKİNCİ PERDE

Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik ahlaksızca karikatürlerle tüm İslam dünyasının tepkisini çeken Fransız Charlie Hebdo bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dünyasını hedef almasından cesaret alan dergi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünü kapağına taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çirkin bir şekilde karikatürize eden dergi, İslam'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret etti.

ÇİRKİN İFADELERE DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI

Dergi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı kapakta, 'Özel hayatında aslında çok eğlenceli' ifadesini kullanarak, kapağın alt kısmına da Peygamberimize dil uzattı. Çirkin karikatüre dünyadan tepki yağdı.