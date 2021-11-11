Fransız bayraklı "Le Jacques Cartier" kruvaziyeri Bodrum Limanı'nda - Haberler
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Fransız bayraklı "Le Jacques Cartier" kruvaziyeri Bodrum Limanı'nda

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Fransız bayraklı

Fransız bayraklı "Le Jacques Cartier" kruvaziyeri Bodrum ilçesine geldi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Fransız bayraklı "Le Jacques Cartier" kruvaziyeri Bodrum ilçesine geldi.

Rodos'tan ilçeye gelen ve Bodrum Limanı'na yanaştırılan kruvaziyerde 115 yolcu ve 92 mürettebat bulunuyor.

Limandaki işlemlerin ardından gemiden inen yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe Limanı'nda gezdi.

Bodrum'daki tarihi alanları da inceleyen yolcular güzel havanın keyfini çıkardı.

Kruvaziyerin Bodrum'dan sonra Fethiye'ye hareket edeceği öğrenildi.

Fransız bayraklı Le Jacques Cartier kruvaziyeri Bodrum Limanı'nda

Fransız bayraklı Le Jacques Cartier kruvaziyeri Bodrum Limanı'nda

Fransız bayraklı Le Jacques Cartier kruvaziyeri Bodrum Limanı'nda

Fransız bayraklı Le Jacques Cartier kruvaziyeri Bodrum Limanı'nda

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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