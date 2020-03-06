Fransız basını yazdı: Esed rejimi askerleri Hafter safında savaşmak için Libya'da
Fransız Le Monde gazetesi, Esed rejimi ile Hafter'in Türk askerinin bulunduğu Libya'da ittifak kurduğu yazdı. Esed rejimine bağlı paralı askerler, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter saflarında savaşmak için ülkeye giriş yaptı.
Türk askerinin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek için gönderildiği Libya'da Esed rejimi ile Hafter yeni ittifak kurdu.Le Monde gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Esed rejimine bağlı paralı askerler, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşmak için Libya'da olduğu belirtildi.
UMH'YE KARŞI BİRLEŞTİLER
Esed rejiminin, Libya'nın Şam Büyükelçiliğini Hafter yanlısı hükümete verdiği ifade edilen haberde, Esed rejimi ile Hafter'in, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) karşı birleştiği kaydedildi.
Haberde, Hafter'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Rusya tarafından da desteklendiği vurgulandı.
RESMİ OLARAK TANIYAN İLK YÖNETİM
Esed rejimi ile Hafter arasında 2018'den bu yana yakın ilişkilerin bulunduğuna işaret edilen haberde, Esed rejimine bağlı paralı askerlerin Hafter saflarında savaşmak için Libya'ya geldiği belirtildi.
3 gün önce Libya'nın Şam Büyükelçiliğini, Hafter yanlısı hükümete teslim eden Esed rejimi, 'Hafter'i resmi olarak tanıyan ilk yönetim' olmuştu.