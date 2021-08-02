'Fransız balkon' can aldı, 4. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi
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'Fransız balkon' can aldı, 4. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

'Fransız balkon' can aldı, 4. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi Yaslandığı balkonun demirleri yerinden çıkınca canından oldu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartmanın 4.

'Fransız balkon' can aldı, 4. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi

Yaslandığı balkonun demirleri yerinden çıkınca canından oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartmanın 4. katında bulunan evinin balkonunda, yaslandığı demirlerin yerinden çıkması neticesinde beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Orhan Mahallesi Naci Önder Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katında bulunan evinde yalnız olduğu sırada 'Fransız balkon'un demirlerine yaslanan Saadet Ün, demirlerin yerinden çıkması neticesinde aşağı düştü. Binanın giriş katında bulunan kafenin şemsiyesinin üzerine düşen Ün, daha sonra beton zemine düştü. Kadının çığlık seslerini duyan vatandaşlar, Ün'ün yardımına koştu. Yerde yatan Saadet Ün'ü gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Hayatını kaybettiği belirlendi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Ün'ün cenazesi, otopsi incelemesi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

'Fransız balkon' can aldı, 4. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi
'Fransız balkon' can aldı, 4. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi
'Fransız balkon' can aldı, 4. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi
'Fransız balkon' can aldı, 4. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi
'Fransız balkon' can aldı, 4. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi
'Fransız balkon' can aldı, 4. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi
'Fransız balkon' can aldı, 4. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

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