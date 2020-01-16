Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday oluyor
Fransız politikacı Marine Le Pen, 2022 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı
16.01.2020 22:28 | Son Güncelleme: 16.01.2020 22:28
Fransız politikacı Marine Le Pen, 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.
Daha önceki adı Ulusal Cephe (Front National) olan Ulusal Birlik Partisi (RN) liderliğini yürüten aşırı sağcı kadın siyasetçi, "Fransız halkını birleştirmek" için aday olacağını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com