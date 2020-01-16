Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday oluyor
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Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday oluyor

Fransız politikacı Marine Le Pen, 2022 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı

16.01.2020 22:28 | Son Güncelleme: 16.01.2020 22:28
Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday oluyor

Fransız politikacı , 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.


Daha önceki adı Ulusal Cephe (Front National) olan Ulusal Birlik Partisi (RN) liderliğini yürüten aşırı sağcı kadın siyasetçi, "Fransız halkını birleştirmek" için aday olacağını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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