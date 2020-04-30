Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti
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Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti

30.04.2020 21:04 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:08

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Fransa ve İtalya'da, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 574 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerden olan Fransa ve İtalya'da son rakamlar açıklandı. Buna göre, Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 289 artarak 24 bin 376'ya yükseldi. İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 285 artarak 27 bin 967'ye yükseldi.

FRANSA'DA VAKA SAYISI 200 BİNE YAKLAŞTI

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ve Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, salgına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Ülkenin Kovid-19 haritasını yayımladıklarını ve bölgeleri virüsün yoğunluğuna göre "yeşil", "turuncu" ve "kırmızı" renklere ayırdıklarını ifade eden Veran, ülkenin kuzeyi, kuzeydoğusu ve güneydoğusunun salgının en etkili bölgeleri olduğu bilgisini paylaştı.

Salomon da virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 1039 artışla 199 bin 254'e ulaştığını söyledi. Kovid-19 nedeniyle 4 bin 19'u yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 283 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının 22 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.

Salomon, iyileşen kişi sayısının da son 24 saatte 1248 artarak 49 bin 476'ya çıktığını dile getirdi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastane ve bakımevlerinde 289 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Salomon, ölü sayısının hastanelerde 15 bin 244'e, yaşlı bakımevlerinde ise 9 bin 132'ye yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 24 bin 376 olduğunu kaydetti.

Salomon, Fransızların kendi evlerinde maske üretebileceğini belirtti. Fransa, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti.

İTALYA'DA VAKA SAYISI 101 BİN 551'E GERİLEDİ

İtalya'da Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede iki ayı aşkın sürendir Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, kendisi için de bir ritüel haline gelen salgının günlük verilerini açıkladığı basın toplantılarının, bugün sonuncusunu düzenlediğini açıkladı.

Ülkede aktif Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 106'lık rekor düşüşle 101 bin 551'e gerilediğini belirten Borrelli, virüs bulaşmış toplam kişi sayısının 205 bin 463'e çıktığı bilgisini verdi.

Borrelli, iyileşenlerin sayısının bugün 4 bin 693'lük rekor artışla 75 bin 945'e ulaştığını ifade ederek, ölü sayısının son 24 saatte 285 daha artarak 27 bin 967'ye yükseldiğini kaydetti.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün bugün de sürdüğünü vurgulayan Borrelli, dün 1795 olan sayının bugün 1694'e gerilediğinin altını çizdi.

"6 BÖLGEDE, KORONAVİRÜS KAYNAKLI ÖLÜM KAYDEDİLMEDİ"

Borrelli ile basın toplantısına katılan Gemelli Hastanesi Akciğer Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Luca Richeldi, "Bugünkü sayılar daha rahatlatıcı, doğru yolda olduğumuz anlamına geliyor. Bugün 6 bölgede hiç Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi." dedi.

Richeldi, virüsün hızının yavaşladığını, hastanelerdeki yoğunluğun düştüğünü, bütün bunların ilerisi için iyi olduğunu dile getirdi.

Sivil Savunmanın verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 979 bin 217 test yapıldı.

ÖLENLERİN YÜZDE 95,2'Sİ 60 YAŞ VE ÜZERİNDE

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), ülkede Kovid-19 vakalarına ilişkin son verilerini paylaştı.

ISS Başkanı Silvio Brusaferro, verilerin paylaşıldığı basın toplantısında, salgında düşüş eğrisinin devam ettiğini söyledi.

Ölçüm yapılan 199 bin 470 vakada yaş ortalamasını 62 olarak açıklayan Brusaferro, yüzde 52,7'sinin kadın ve yüzde 47,3'ünün erkek olduğu bilgisini paylaştı.

Brusaferro, Kovid-19 kaynaklı 25 bin 215 ölümde yapılan incelemede, hayatını kaybedenlerin yüzde 95,2'sini 60 yaş ve üzeri grubun oluşturduğunu belirterek, "Bu grup içinde 80-89 yaş aralığı yüzde 40,6 (10 bin 241 kişi) ile 'en çok ölümün kaydedildiği grup' olarak öne çıkıyor." dedi.

Ülkede, 0-9 yaş grubunda 2 kişi, 20-29 yaş grubunda 8, 30-39 aralığında 49, 40-49 yaş grubunda 224 ve 50-59 yaş grubunda da 918 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Brusaferro, 10-19 yaş grubunun da Kovid-19'dan kayıp olmayan tek yaş aralığı olarak öne çıktığını kaydetti.

Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti

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