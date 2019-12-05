: Fransa ülke tarihinin en büyük grevlerinden birine sahne oluyor

05.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 22:18

Fransa'da yaşanan genel grev hayatı durdururken emeklilik reformuna karsi çıkan gostericilerin eylemlerine Sari Yelekliler ve anarşist gruplar da katılınca sokaklar karıştı. Paris ve Lyon'da yasanan siddet olaylarina polis aninda mudahale etti. View on euronews

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