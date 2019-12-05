Fransa ülke tarihinin en büyük grevlerinden birine sahne oluyor
Haberler » Dünya » Fransa ülke tarihinin en büyük grevlerinden birine sahne oluyor - Haberler

Fransa ülke tarihinin en büyük grevlerinden birine sahne oluyor

Fransa'da yaşanan genel grev hayatı durdururken emeklilik reformuna karsi çıkan gostericilerin eylemlerine Sari Yelekliler ve anarşist gruplar da katılınca sokaklar karıştı.

05.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 22:18

'da yaşanan genel grev hayatı durdururken emeklilik reformuna karsi çıkan gostericilerin eylemlerine Sari Yelekliler ve anarşist gruplar da katılınca sokaklar karıştı. ve 'da yasanan siddet olaylarina polis aninda mudahale etti. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Fransa ülke tarihinin en büyük grevlerinden birine sahne oluyor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler