Fransa Ruanda soykırımının devlet arşivlerini halka açtı
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Fransa Ruanda soykırımının devlet arşivlerini halka açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fransa Ruanda soykırımının devlet arşivlerini halka açtı

Fransa, 1994'te Ruanda'da yapılan soykırımla ilgili devlet arşivlerini ilk kez halka açtı.

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Fransa, 1994'te Ruanda'da yapılan soykırımla ilgili devlet arşivlerini ilk kez halka açtı.

Fransa'da bir komisyon tarafından hazırlanan 1994 tarihli Ruanda'da soykırımıyla ilgili raporun geçtiğimiz ay yayınlanmasının ardından bugün soykırımla ilgili devlet arşivleri kamuya açıldı. Soykırımın üzerinden 27 yıl geçmesinin ardından ilk kez açılan devlet arşivleri arasında eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ve eski Başbakan Edouard Balladur'un belgeleri de bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla 2 yıl önce Fransa'nın Ruanda soykırımındaki rolünü incelemek üzere bir araya gelen araştırmacı grup hazırladığı raporu Mart ayında yayınlamıştı. Fransa'nın Ruanda'da "ağır ve ezici sorumluluğu" olduğunu belirtilen raporda, "Paris, Ruanda'daki soykırımın hazırlıklarına kör kaldı" ifadeleri yer almıştı. Yaklaşık 8 bin Fransız arşivini gözden geçiren komisyon tarafından hazırlanan raporda, "Fransa, ırkçı katliamları teşvik eden bir rejime uzun zaman yatırım yaptı" denilmişti.

Ruanda'da Nisan-Temmuz 1994'te Hutular, Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Fransa Ruanda soykırımının devlet arşivlerini halka açtı
Fransa Ruanda soykırımının devlet arşivlerini halka açtı
Fransa Ruanda soykırımının devlet arşivlerini halka açtı
Fransa Ruanda soykırımının devlet arşivlerini halka açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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