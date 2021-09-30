Fransa'nın Marsilya kentinde sokaklar grev nedeniyle çöp yığınlarıyla doldu - Haberler
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Fransa'nın Marsilya kentinde sokaklar grev nedeniyle çöp yığınlarıyla doldu

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa'nın Marsilya kentinde sokaklar grev nedeniyle çöp yığınlarıyla doldu

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde, belediyenin çalışma saatlerini artırma kararına itiraz eden temizlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu.

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde, belediyenin çalışma saatlerini artırma kararına itiraz eden temizlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu.

Marsilya Belediyesinin, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek yasa kapsamında, ücretlerde herhangi bir değişiklik yapmadan yıllık çalışma saatini 1607'ye (haftalık 35 saat) yükseltme kararı temizlik görevlilerinin tepkisine ve greve gitmesine neden oldu. Temizlik görevlileri mevcut durumda yılda 1286 saat çalışıyor.

Belediye, tepkilerin ardından yıllık çalışma saatinin 1530 olarak belirlenmesini önerdi. Ancak sendikaların belediyenin bu teklifinden de memnun kalmadığı belirtildi.

10'a yakın sendika, temizlik görevlilerinin greve gitmesini desteklerken, Marsilya ve çevresinin tamamının bu durumdan etkilendiği kaydedildi.

Belediyenin bu kararında ısrarcı olması nedeniyle grevlerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Belediye Başkan Yardımcısı Roland Mouren, yasalara uymak durumunda olduklarını, bu nedenle pek değişiklik yapamayacaklarını ifade etti.

Temizlik görevlilerinin 1 haftadır grev yapması nedeniyle şehir merkezinde ve çevresinde neredeyse her sokakta çöp yığınlarının oluştuğu görüldü. Özellikle kentin en önemli merkezi "Vieux Port" ve çevresinde restoran ve kafelerin etrafında çöplerin sokakların bir bölümünü kapladığı gözlemlendi.

Marsilyalıların çöp yığınlarının bulunduğu alanda bu duruma tepki gösteren yazılar yazması dikkati çekti.

AA muhabirinin görüştüğü Fransızlar, belediyeden hızlı şekilde çözüm bulmasını istedi.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
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