Fransa'nın Agen kentini sel vurdu
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Fransa'nın Agen kentini sel vurdu

İhlas Haber Ajansı / Melike Yazır - Haberler | Güncel

- Fransa'nın Agen kentini sel vurdu Fransa'nın güneybatısında yer alan Agen kentinde, 2 saat içinde 2 aylık yağmur yağmasının ardında kentte sel felaketi meydana geldi.

- Fransa'nın Agen kentini sel vurdu

PARİS - Fransa'nın güneybatısında yer alan Agen kentinde, 2 saat içinde 2 aylık yağmur yağmasının ardında kentte sel felaketi meydana geldi.

Fransa'nın güneybatısında bulunan Lot-et-Garonne bölgesindeki Agen kentinde dün gece 2 saat içinde 2 aylık yağmur yağmasının ardından kent, sular altında kaldı. Agen'in bazı bölgelerinde sel derinliğinin yaklaşık 2 metreye kadar ulaştığını bildirildi. Fransa Hava Durumu kurumuna tarafından yapılan açıklamada, Eylül ayı için normal değerlerin saatte 59,3 milimetre olduğu, fakat dün Agen'de gece saatlerinde 2 saat içinde yağışın 129,6 milimetreye ulaşmasının ardından kentte mutlak yağış rekorunun kırıldığı kaydedildi. Kurum, bu su hacminin bölgedeki yıllık yağışın yüzde 18'ine denk geldiğini açıkladı.

Lot-et-Garonne Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise yaşanan sel felaketi nedeniyle kentte sadece maddi hasar meydana geldiği, yaralı veya can kaybının ise olmadığı ifade edildi. Yaşanan felakete ilişkin ilk değerlendirmelere göre kentte, 200 itfaiye müdahalesi, 19 güvenlik önlemi ve evlerini su basan 3 kişinin yeniden yerleştirilmesi gerçekleşti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Fransa'nın Agen kentini sel vurdu
Fransa'nın Agen kentini sel vurdu
Fransa'nın Agen kentini sel vurdu
Fransa'nın Agen kentini sel vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melike Yazır

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