Fransa eski Dışişleri Bakanı: Avrupalılar arasında kurtulmamız gereken bir şizofreni hali var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fransa eski Dışişleri Bakanı: Avrupalılar arasında kurtulmamız gereken bir şizofreni hali var

16.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:12
Fransa eski Dışişleri Bakanı: Avrupalılar arasında kurtulmamız gereken bir şizofreni hali var

?Eski Fransa Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine, Paris merkezli L'Opinion gazetesine verdiği demeçte Avrupalı bakanlara sert çıkışarak, "Avrupalılar arasında kurtulmamız gereken bir şizofreni hali var" dedi.

?Eski Fransa Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine, Paris merkezli L'Opinion gazetesine verdiği demeçte Avrupalı bakanlara sert çıkışarak,  "Avrupalılar arasında kurtulmamız gereken bir şizofreni hali var" dedi.

Paris merkezli L'Opinion gazetesine konuşan Fransa eski Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine, Avrupalı bakanları sert dille eleştirdi. Avrupalı bakanların, NATO'da Fransız fikirlerini desteklememesine şaşırdığını belirten Vedrine  "Avrupalılar arasında kurtulmamız gereken bir şizofreni hali var" ifadelerini kullandı. Vedrine, "NATO'da bazı Avrupa veya Fransa – Almanya toplantılarında söylenenlere rağmen fikirlerimizin ittifak içinde karşılık bulmadığını doğruladım" ifadelerini kullandı. Fransa'nın Türk eylemlerini kınamakta haklı olduğunu da iddia eden eski Bakan, Fransa'nın sadece NATO'da birkaç ülke tarafından desteklendiğini belirtti. Vedrine'nin ayrıca, NATO'da Türkiye olmadan bir şey yapılamayacağı fikrinin hakim olduğununu da belirtti. 


- Fransa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Türkiye'ye yaptırımı görüşmek üzere toplandı
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Türkiye'ye yaptırımı görüşmek üzere toplandı
Son Dakika | Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye rüşvetten hapis istemi
Son Dakika | Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye rüşvetten hapis istemi
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'dan haddini aşan Türkiye sözleri: Dağlık Karabağ'dan çıkarılmalı
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'dan haddini aşan Türkiye sözleri: Dağlık Karabağ'dan çıkarılmalı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Hakan Taşıyan Nilgün Belgün
Spor Pierre Webo Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Uyuşturucu Galatasaray Cumhurbaşkanı Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa eski Dışişleri Bakanı: Avrupalılar arasında kurtulmamız gereken bir şizofreni hali var | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 10:19:23. #1.14#
title