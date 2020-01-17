Fransa: Emeklilik reformu karşıtı protestolara katılım azaldı; sendikalar vazgeçmiyor

17.01.2020 01:13 | Son Güncelleme: 17.01.2020 01:13

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi tarafından önerilen emeklilik reformuna karşı protestolar sürüyor.



Başkent Paris'te perşembe günü, reform karşıtı toplu grevlerin başladığı 5 Aralık'tan bu yana düzenlenen 6. büyük protesto gösterisine, sendikalara göre yaklaşık 250 bin, İçişleri Bakanlığına göreyse 23 bin kişi katıldı. Euronews.com'da Görüntüle