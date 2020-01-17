Fransa: Emeklilik reformu karşıtı protestolara katılım azaldı; sendikalar vazgeçmiyor
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Fransa: Emeklilik reformu karşıtı protestolara katılım azaldı; sendikalar vazgeçmiyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi tarafından önerilen emeklilik reformuna karşı protestolar sürüyor.

17.01.2020 01:12 | Son Güncelleme: 17.01.2020 01:12

'da yönetimi tarafından önerilen emeklilik reformuna karşı protestolar sürüyor.

Başkent Paris'te perşembe günü, reform karşıtı toplu grevlerin başladığı 5 'tan bu yana düzenlenen 6. büyük protesto gösterisine, sendikalara göre yaklaşık 250 bin, İçişleri Ba

Kaynak: Euronews.com


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: Fransa: Emeklilik reformu karşıtı protestolara katılım azaldı; sendikalar vazgeçmiyor
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