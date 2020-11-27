Fransa Dışişleri: Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımıyoruz

Fransa Senatosu'nun aldığı skandal Karabağ karar sonrası Azerbaycan'ın nota verdiği Fransa, geri adım attı. Fransız Dışişleri Bakanlığı, Senato tarafından alınan kararın aksine, ülkenin Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımadığını açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan bir temsilci, Senato'nun hükümete Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren tasarısını ve Azerbaycan'ın tepkisini değerlendirdi.

Temsilci, yaptığı açıklamada "Senato'daki oylama öncesinde yapılan müzakerelerde, turizmden ve yurt dışındaki Fransızlardan sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne, Fransa hükümetinin bu konudaki konumunu hatırlattı: Fransa, tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımıyor" ifadelerini kullandı.

SENATO TAVSİYE KARARI ALMIŞTI

Fransız Senatosu, dün Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetimini tanıyan kararı onaylamıştı. Oylamada sembolik değere sahip karar, 1 'hayır' oyuna karşı 305 'evet' oyuyla kabul edilmiş, 30 Senatör ise 'çekimser' oy kullanmıştı.

Azerbaycan Milli Meclisi, Dağlık Karabağ konusundaki tutumu nedeniyle Fransa'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'ndan çıkarılması için bugün Azerbaycan hükümetine AGİT'e başvurmasını önermişti.

AZERBAYCAN, FRANSA'YA NOTA VERDİ

Bu gelişmenin ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınmasına yönelik tavsiye kararı alması nedeniyle Paris'e protesto notası verdi.

Bakanlık yetkilileri, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, Helsinki Nihai Senedi, BM Güvenlik Konseyi'nin 1993 tarihli ilgili kararlarına ve uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırı olan Fransa Senatosu'nun kararına karşı verilen notayla ilgili Büyükelçi Gross'u bilgilendirdi. Büyükelçi Gross da Azerbaycan'ın notasını ülkesinde ilgili makamlara ileteceğini kaydetti.