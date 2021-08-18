Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "Dün gece 25 Fransız ve 184 Afgan tahliye edildi"
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "Dün gece 25 Fransız ve 184 Afgan tahliye edildi"

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: 'Dün gece 25 Fransız ve 184 Afgan tahliye edildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Bir gecede 25 Fransız ve 184 Afgan'ın da aralarında bulunduğu Afganistan'dan 216 kişi tahliye edildi" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Bir gecede 25 Fransız ve 184 Afgan'ın da aralarında bulunduğu Afganistan'dan 216 kişi tahliye edildi" dedi.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü hızlı bir şekilde ele geçirmesi, dünya çapında güvenlik endişelerine yol açarken; Türkiye, Almanya, İsveç, ABD, İngiltere, Danimarka, Suudi Arabistan ve Hindistan gibi pek çok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Tahliyelerle ilgili açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "25'i Fransız, 4'ü Hollandalı, biri İrlandalı, 2'ü Kenyalı, 184'ü Afgan olmak üzere toplam 216 kişi bir gecede Afganistan'dan tahliye edildi" ifadesini kullandı.

Le Diran, Kabil'deki Fransız Büyükelçiliği'ne sığınan çoğunu Fransız, Afganlardan oluşan kişilerin tahliye için Kabil Havalimanı'na sevk edildiğini kaydederek, uçağın, başkent Kabil'den Abu Dabi'ye iniş yaptıktan sonra Fransa'ya yola çıktığını söyledi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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