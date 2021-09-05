Fransa'dan Erzurum'a tatile gelen kadın trafik kazasında hayatını kaybetti
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Fransa'dan Erzurum'a tatile gelen kadın trafik kazasında hayatını kaybetti

Fransa'dan Erzurum'a tatile gelen kadın trafik kazasında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa'dan eşi ile birlikte Erzurum'a tatile gelen kadın otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Fransa'dan eşi ile birlikte Erzurum'a tatile gelen kadın otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Tekman-Hınıs karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Mahfuz Kara, eşi Şenay Kara ile birlikte Fransa'dan Erzurum'a tatile geldi. Tekman ilçesine bağlı Küllü köyüne giderken Mahfuz Kara, bagajdan ses gelmesi üzerine otomobili durdurdu. El frenini çekmeden araçtan inen Kara, bagajla uğraşırken eşi Şenay Kara'nın içinde bulunduğu otomobil bir anda hareket ederek 200 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı gören çobanlar durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde bulunan 31 yaşında ki Şenay Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kara'nın cenazesi Tekman Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, eşi Mahfuz Kara'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mahfuz Kara'nın ilk eşinin de trafik kazasında öldüğü ardından Şenay Kara ile evlendiği, ikiz kız çocuklarının olduğu ve Fransa'da yaşadığı, tatil için memleketleri Erzurum'a geldikleri öğrenildi.

Şenay Kara'nın cenazesi Tekman ilçesine bağlı Küllü köyünde defnedildi. - ERZURUM

Fransa'dan Erzurum'a tatile gelen kadın trafik kazasında hayatını kaybetti
Fransa'dan Erzurum'a tatile gelen kadın trafik kazasında hayatını kaybetti
Fransa'dan Erzurum'a tatile gelen kadın trafik kazasında hayatını kaybetti
Fransa'dan Erzurum'a tatile gelen kadın trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Fransa'dan Erzurum'a tatile gelen kadın trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
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