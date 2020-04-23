Fransa'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor Fransa'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlar, Türk Hava Yollarınca (THY) düzenlenen özel seferlerle yurda getiriliyor.

Fransa'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlar, Türk Hava Yollarınca (THY) düzenlenen özel seferlerle yurda getiriliyor.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun 17 Mart'tan bu yana düzenlenen 4'üncü operasyon olduğunu söyledi.

THY'nin Paris'ten yerel saatle 12.20, 14.10 ve 17.40'ta, Lyon ve Strazburg'dan da birer sefer düzenlediğini belirten Musa, Nantes ve Bordeaux kentlerinde bulunanların Paris'e, Marsilya'dakilerin ise Lyon'a geldiğini aktardı.

Musa, turizm, öğrenim ve iş seyahati gibi sebeplerle geçici süreliğine Fransa'da bulunan ve bugün Türkiye'ye götürülen vatandaşlarının sayısının yaklaşık 1100 olduğunu kaydetti.

Vatandaşların kolaylıkla havalimanlarına ulaşabilmesi için uçuşların öğleden sonra düzenlendiğini ifade eden Musa, "Mümkün olduğunca tüm tedbirleri aldık. Havalimanları (Kovid-19 nedeniyle) kapalı tutuluyor, şu an istisnai olarak açıldı. Bu nedenle zaruri ihtiyaçların karşılanması kolay olmuyor. Kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle yiyecek ve içecek sorunu olabiliyor. MÜSİAD ve bazı dernekler seferber oldu. Vatandaşlara su ile kek ve kraker gibi yiyecekler ikram ediliyor." diye konuştu.

Musa, bu kişilerin Ankara'da 14 gün karantinada tutulacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA