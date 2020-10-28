Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesinden Charlie Hebdo'ya kınama Açıklaması

Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun kapak resmini kınadı.

Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun kapak resmini kınadı.

CCMTF'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, derginin kapak resmiyle tekrar saldırıya geçtiği belirtildi.

"Bu bağlamda (Charlie Hebdo) yatıştırmak ve biraz barış getirmek yerine, yeniden İslam ve Peygamberini hedef alan zevksiz ve şeytanlaştırıcı bir hicve başladı." ifadesine yer verilen açıklamada, CCMTF'nin öfkeyi körükleyici tüm aleni provokasyonları kınadığı kaydedildi.

Açıklamada, "İnancımıza hakaret etmeye ve onunla dalga geçmeye devam edilemez. İfade özgürlüğü nerede başlar, nerede biter, merak içerisindeyiz. Derneklerimiz birlikte kardeşlik ve dayanışma içerisinde yaşamak için uğraşıyor, ancak bu tür eylemler maalesef bizi geri götürüyor." denildi.

Derginin kapağının içeriğinin sadece Türk asıllı Müslüman Fransızları değil, ülkedeki Müslüman toplumunun ekseriyetini şoke ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Charlie Habdo'nun hakaret içerikli karikatürlerine tepki göstererek "Bu sözde karikatürler tiksindirici olduğu kadar, insani ahlaktan da yoksundur. Bu açıkça, Fransız liderin ülkesi için istediği yabancı düşmanı, İslamofobik ve hoşgörüsüz bir kültürel çevrenin ürünüdür." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru