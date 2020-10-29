Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı

Fransa'nın Nice ve Avignon kentlerinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırılarda, saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı.

Fransa'nın Nice kentinde bulunan Notre-Dame kilisesinin yakınlarında gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda öldürülen bir kadının boğazının kesildiği açıklandı. Fransız polisi bölgede operasyon başlatırken, bu saldırının hemen ardından Avignon kentinde de halkı bıçakla tehdit eden bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

POLİS ARKADAN ÜSTÜNE ATLADI

Her iki saldırı anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Nice'da yaşanan saldırıda polislerin sıkıştırdığı saldırganın bir elinde bıçak bir elinde ise silah olduğu görülüyor. Havaya ateş açan saldırgan, arkadan üstüne atlayan Fransız polisi tarafından etkisiz hale getiriliyor.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Avignon kentinde yaşanan saldırı girişiminde ise yarı çıplak halde elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan, polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getiriliyor.