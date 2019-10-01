Fransa'da Yargıtay eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yargılanmasına karar verdi

Fransa'da Yargıtay eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yargılanmasına karar verdi

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "Bygmalion yolsuzluğu" davasındaki itirazı Yargıtay'dan döndü. Yüksek Mahkeme, "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasadışı mali kaynak sağlama" iddiasından Sarkozy'nin ceza mahkemesinde yargılanmasının kesin olarak başlamasına karar verdi.

01.10.2019 19:46
Fransa'da Yargıtay eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yargılanmasına karar verdi

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "Bygmalion yolsuzluğu" davasındaki itirazı Yargıtay'dan döndü.


Yüksek Mahkeme, "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasadışı mali kaynak sağlama" iddiasından Sarkozy'nin ceza mahkemesinde yargılanmasının kesin olarak başlamasına karar verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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