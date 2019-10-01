Fransa'da Yargıtay eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yargılanmasına karar verdi
Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "Bygmalion yolsuzluğu" davasındaki itirazı Yargıtay'dan döndü. Yüksek Mahkeme, "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasadışı mali kaynak sağlama" iddiasından Sarkozy'nin ceza mahkemesinde yargılanmasının kesin olarak başlamasına karar verdi.
Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "Bygmalion yolsuzluğu" davasındaki itirazı Yargıtay'dan döndü.
Yüksek Mahkeme, "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasadışı mali kaynak sağlama" iddiasından Sarkozy'nin ceza mahkemesinde yargılanmasının kesin olarak başlamasına karar verdi. Euronews.com'da Görüntüle