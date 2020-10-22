Fransa'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e yükseltildi
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Fransa'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e yükseltildi

22.10.2020 18:41 | Son Güncelleme: 22.10.2020 19:20

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Fransa'da, cumartesi itibarıyla gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e yükseltildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla arttığı Fransa'da, 24 Ekim itibarıyla gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e çıkarıldı.

Başbakan Jean Castex, düzenlendiği basın toplantısında, ülkede salgının mevcut durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Ülkede geçen hafta sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini anımsatan Castex, ülkede 24 Ekim Cumartesi günü itibarıyla 38 yeni bölgede 6 hafta süreliğine 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, böylece söz konusu yasağın uygulanacağı bölge sayısının 54'e yükseldiğini bildirdi.

YASAK 46 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR

Başbakan Castex, 66 milyon nüfuslu ülkede bu uygulamanın 46 milyon kişiyi kapsadığı bilgisini de paylaştı.

Fransız Polinezyası'nda da aynı saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildiğini ifade eden Castex, Kovid-19 tedbirlerinin gelecek hafta tekrar değerlendirileceğini, gerek görülmesi halinde önlemlerin sıkılaştırılacağını belirtti.

Fransa'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e yükseltildi

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Haber Yorumları (2)
FRANSA: Helal olsun gavurlara! Vatandaşlarının sağlını sermayenin para hırsından üstün tutuyorlar. Allah onlardan razı olsun. Kim bilir kaç tane yaşam bu karar sayesinde kurtuldu. Devlet olma kararlılığı vatandaşın can güvenliğini sağlamakla sağlanır.
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FRANSA: Hic bi yeri kapatmiyorlar gunde 30000 kiside cikiyor ve gencler gunduz kutlama yapiyorlar hic bir faydasi yok!
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