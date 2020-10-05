Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler

05.10.2020 16:45 | Son Güncelleme: 05.10.2020 18:00
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler

Fransa'nın güneydoğusundaki Savoie bölgesinde bir grup bağımsızlık yanlısı, egemen bir devlet kurduklarını ilan etti. Bağımsızlık yanlıları, Savoie'yı simgeleyen beyaz haçlı kırmızı flamalarla, anıtı koruyan askerlerin gözü önünde göndere çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Müslümanları ayrılıkçılıkla suçlarken, ülkenin güneydoğusunda beyaz haçlı kırmızı flamalar taşıyan bağımsızlık yanlıları Fransa'dan ayrıldıklarını duyurdu.

1860 ANLAŞMASINI REDDİYORLAR

Le Parisien'in haberine göre, Savoie'yı Fransa'ya bağlayan 1860 anlaşmasının artık geçerli olmadığını savunan bir grup, bölgedeki Haute-Savoie'da Morette askeri anıtı yanında toplanarak bağımsız bir Savoie devletinin kurulduğunu ilan etti.

Bağımsızlık yanlıları, Savoi'yı simgeleyen beyaz haçlı kırmızı flamalarla, anıtı koruyan askerlerin gözü önünde göndere çekti, ancak Fransız bayrağını indirmedi.

"1940'TAN BERİ İŞGAL ALTINDAYIZ"

Kendisini Bağımsız Savoie Senatosu Sözcüsü olarak tanıtan Thierry Becourt yaptığı açıklamada, Fransa'nın 1860 tarihli bir anlaşmayla Savoie'yı ilhak ettiğini, ancak bu anlaşmanın 1940'ta yürürlükten kalktığını belirtti.

Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler

Becourt, "O zamandan beri uluslararası hukuk açısından Fransız işgali altındayız. Bu, 80 yıldır işgal altındaki bir ülkenin meşru şekilde geri alınmasıdır." ifadesini kullandı. Grubun bağımsızlığını ilan ettiği alan, Savoie ve Haute-Savoie bölgeleri ile Nice kentini kapsıyor.

MACRON, MÜSLÜMANLARI AYRILIKÇI OLMAKLA SUÇLAMIŞTI

Macron, 2 Ekim Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin bir yasa tasarısının hazırlandığını ve 9 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'na sunulacağını belirterek, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." demişti.

"Fransa'daki Müslümanlar'ın ayrılıkçı fikirleri savunan bir ideolojilerinin olduğunu", bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü savunan Macron, "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." yorumunu yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Haber Yorumları (1)
BARAN: Kri filan yok, kriz oldugunu siz söylüyorsunuz!
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ayhan Bilgen Donald Trump Abdulhekin Ayhan Bekir Pakdemirli
Magazin Şehrazat Ali Sürmeli Burak Özçivit Erdal Beşikçioğlu
Spor Babel Falcao Can Bartu Gökhan Gönül Fırat Aydınus
Daha Fazla Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 18:12:16. #1.15#
title