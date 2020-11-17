Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerinin 2. yıldönümü için sokaklarda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerinin 2. yıldönümü için sokaklarda

17.11.2020 22:09 | Son Güncelleme: 17.11.2020 22:30

Fransa'da Sarı Yelekliler, 17 Kasım 2018'de karbon vergisinin kaldırılmasını ve daha fazla sosyal adalet talep etmek amacıyla gerçekleştirdikleri protestoların 2. yıldönümünde başkent Paris'te bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Fransa'da Sarı Yelekliler, 17 Kasım 2018'de karbon vergisinin kaldırılmasını ve daha fazla sosyal adalet talep etmek amacıyla gerçekleştirdikleri protestoların 2. yıldönümünde başkent Paris'te bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerinin 2. yıl dönümünde sokağa indi. Sarı Yelekliler 17 Kasım 2018'de karbon vergisinin kaldırılmasını ve daha fazla sosyal adalet talep etmek amacıyla gerçekleştirdikleri protestoların başlamasının ikinci yıl dönümünde başkent Paris'te bulunan Ulusal Meclis yakınındaki meydanda bir araya geldi. 17 Kasım 2018'de sarı yelek giyen on binlerce gösterici, yakıt vergilerindeki artışa karşı gösteri yapmak için Fransa genelinde seferberlik başlatmıştı. 17 Kasım Cumartesi günü, sarı yelek giyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı eylemciler aylarca gösteri yaparak yol kapatmış, sık sık polis ile karşı karşıya gelmişti. Gösterilerde çıkan çatışmalarda elini, kolunu, gözünü kaybeden eylemciler olmuştu. Hükümet yapmayı düşündüğü bazı reform konularında geri adım atmış olsa da Sarı Yelekliler eylemlerine 2 yıldır devam ediyor.

HOŞNUTSUZLUĞUN BAŞLANGIÇ NOKTASI "KARBON VERGİSİ"

Sarı Yeleklilerin hareketi, hükümetin ekolojik geçişin bir parçası olarak tasarladığı "karbon vergisi" olarak adlandırılan ve "kirleten öder" prensibine göre 2018 yılının sonunda benzin fiyatının artmasıyla başladı. Duyuru sosyal ağlarda bol miktarda eleştiriyi beraberinde getirmişti. Sarı Yelekliler hareketinin kurucularından Jacline Mouraud tarafından hazırlanan video, sosyal medyada hızla yayılarak milyonlarca kez görüntülenmişti. Videoda, "Ne yapıyorsun? Elysee Sarayı'ndaki çanak çömlekleri değiştirmenin ya da yüzme havuzları yaptırmanın bizlere faydası yok. Artık buna dayanamıyoruz" şeklinde hükümete eleştiri yöneltiliyordu.

Sarı Yelekliler hareketinin bir diğer kurucu ismi Priscillia Ludosky ise Change.org platformunda "Pompada yakıt fiyatının düşürülmesi için!" adlı dilekçesi yayınlamış, büyük ses getirmişti. Dilekçe, 1.5 milyona yakın kişi tarafından imzalanmıştı.

Tüm bu eylemlere rağmen Macron hükümeti tarafından çıkarılmak istenilen emeklilik yasası dün Senato'da kabul edilerek Ulusal Meclis'e gönderildi. Emeklilik yaşı 65'ten 67 çıkarılmış oldu.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerinin 2. yıldönümü için sokaklarda
Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerinin 2. yıldönümü için sokaklarda
Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerinin 2. yıldönümü için sokaklarda
Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerinin 2. yıldönümü için sokaklarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Mühendis adayları, iki kişilik elektrikli araç için geliştirdikleri sistemle Fransa'da yarışacak
Mühendis adayları, iki kişilik elektrikli araç için geliştirdikleri sistemle Fransa'da yarışacak
- Bakü halkı Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa için sokaklarda
- Bakü halkı Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa için sokaklarda
- Bakü halkı Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa için sokaklarda
- Bakü halkı Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa için sokaklarda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Meral Akşener Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Berk Oktay İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Deniz Türüç Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Daha Fazla Çocuk Bakan Kasım Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerinin 2. yıldönümü için sokaklarda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 22:30:40. #1.14#
title