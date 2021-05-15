Fransa'da polis, Filistin'e destek gösterisine müdahale etti
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Fransa'da polis, Filistin'e destek gösterisine müdahale etti

Fransa'da polis, Filistin'e destek gösterisine müdahale etti
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları karşısında Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahale etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları karşısında Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahale etti.

Paris'te Barbes Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci, Bastille Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Filistin lehine İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı.

Güzergah üzerinde bulunan binalarda oturanlar da balkonlarından Filistin bayraklarıyla gösteriye destek verdi.

Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, protestoculardan eyleme son vermelerini istedi. Çok sayıda göstericiye para cezası kesen polis, eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Öte yandan Paris Emniyet Müdürlüğü, gösteriye izin verilmediğini belirterek, güzergah üzerindeki iş yerlerinin kapalı kalmasını istedi.

Lyon kentinin Bellecour Meydanı'nda da İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının protesto edilmesi ve Filistin'e destek verilmesi için eylem yapıldı.

Polis, Grenoble kentinde de Filistin'e destek gösterisinin düzenlenmesini yasakladı.

Daha önce de yasaklanmıştı

Paris'te 12 Nisan'da Filistin'e destek için yapılmak istenen eylem de yasaklanmıştı. Filistin yanlısı derneklerin çağrısıyla Paris'te Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanı'nda toplanan protestocular kısa süre gösteri yapmış, sonrasında polis göstericileri dağıtmıştı.

Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) Başkanı Heilbronn, gösteri sonrası Dışişleri Bakanlığına gitmiş, buradan çıkışta polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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