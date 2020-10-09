Fransa'da Macron'un üvey kızı kriz yarattı
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Fransa'da Macron'un üvey kızı kriz yarattı

09.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:54
Fransa'da Macron'un üvey kızı kriz yarattı

Fransa First Lady'si Brigitte Macron'un kızı Tiphaine Auziere (36), Fransız medya medyasına verdiği röportajda tavsiyelerde bulunmak için sık sık kabinedeki bakanlarla görüştüğünü ifade etti.

Fransa First Lady'si Brigitte Macron'un kızı Tiphaine Auziere (36),  Fransız medya medyasına verdiği röportajda tavsiyelerde bulunmak için sık sık kabinedeki bakanlarla görüştüğünü ifade etti. Auziere'ye tepki gösteren muhalefet liderleri, "Macron'un üvey kızı siyasi kariyer peşinde" yorumunda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u dış politika, koronavirüs ile mücadele ve ekonomi politikalarıyla eleştiren muhalefet, bu kez de bakanlara tavsiyelerde bulunmasıyla gündeme gelen Macron'un üvey kızı Tiphaine Auziere'ye (36) tepki gösterdi. Auziere, Fransız medyasına verdiği röportajda, kabinedeki bakanlara hukuk, sosyal politikalara ilişkin tavisyelerde bulunduğunu kaydetti. Calais kentinde yaşayan Tiphaine'nin aile içi şiddetle mücadele, sınıfların kapatılması ve bir rüzgar çiftliğine karşı kampanya da dahil olmak üzere yerel sorunlarla mücadelede yer aldığı ifade edildi.

"MACRON'UN ÜVEY KIZI SİYASİ KARİYER PEŞİNDE"

Sosyalist Parti (PS), aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketi (LFI) ve Fransa Komünist Partisi (PCF) partisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un üvey kızı Tiphaine Auziere'nin kabinedeki bakanlara tavsiyelerde bulunmasına tepki göstererek, " Macron'un kızı siyasi kariyer peşinde. Kabinenin Auziere'den ne gibi bir akıl alabilir" sözleriyle eleştirdi.


- Fransa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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