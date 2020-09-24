Fransa'da Kovid-19 salgını daha da kötüleşirse sokağa çıkma kısıtlaması getirilebilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da Kovid-19 salgını daha da kötüleşirse sokağa çıkma kısıtlaması getirilebilecek

24.09.2020 23:49 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:52
Fransa'da Kovid-19 salgını daha da kötüleşirse sokağa çıkma kısıtlaması getirilebilecek

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini bildirdi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini bildirdi.

Castex, "France 2" kanalında Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede Kovid-19'la mücadele kapsamında hastanelerin martta olduğu gibi altyapısının yetersiz kalmaması için alınacak önlemler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Castex, hastanelere sağlık personeli istihdam etme konusunda zorluk yaşadıklarını belirtti.

Castex, ülke genelinde ve özellikle büyük kentlerde salgının durumunun endişe verici olduğunu söyledi.

Fransızların tedbirlere uyması ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Castex, ülkede salgının durumunun daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini bildirdi.

Castex, salgının seyrine ilişkin değerlendirmede en önemli kriterin yoğun bakımda bulunanların sayısının olduğunu ve bu rakamın yükseldiğini aktardı.

Kafelerde Kovid-19'a yakalanma ihtimalinin mağazalardan 3 kat daha yüksek olduğunu ifade eden Castex, ülkede kapalı yüzme havuzlarının salgın nedeniyle kapatılacağının belirtti.

Castex, bu yaz Kovid-19 tedbirlerini uygulama konusunda gevşemenin söz konusu olduğunu söyledi.

Başbakan Castex, Adalet Bakanlığının gelecek yılki bütçesinin yüzde 8 artırılacağının bilgisini de paylaştı.

Fransa'da 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mike Pompeo Charles Michel Mustafa Şentop Canan Kaftancıoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Tisserand Tamer Tuna Erol Bulut Murat Şahin Malcolm Thomas
Daha Fazla Uefa Bursa Avrupa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da Kovid-19 salgını daha da kötüleşirse sokağa çıkma kısıtlaması getirilebilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 23:57:17. #1.15#
title