Fransa'da Kovid-19 aşı zorunluluğu karşıtları 7 haftadır gösteri düzenliyor
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Fransa'da Kovid-19 aşı zorunluluğu karşıtları 7 haftadır gösteri düzenliyor

Fransa'da Kovid-19 aşı zorunluluğu karşıtları 7 haftadır gösteri düzenliyor
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla getirdiği aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtları, ülke genelinde bir kez daha protesto gösterisi düzenledi.

Fransa'da hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla getirdiği aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtları, ülke genelinde bir kez daha protesto gösterisi düzenledi.

Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde toplanan eylemciler, bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğu ve Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasını 7 hafta sonudur protesto ediyor.

Paris'te 5 farklı noktada yapılan ve sarı yeleklilerin de katıldığı eylemlerde, onbinlerce kişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex hükümetinin Kovid-19 ile mücadele politikasına tepki gösterdi.

Aşırı sağcı eski Ulusal Birlik Partisi Başkan Yardımcısı Floriant Philippot'un çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, Joffre Meydanı'ndan Eyfel Kulesi yakınındaki Fontenoy Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Philippot liderliğindeki gösteride, güvenlik görevlilerinin basın mensuplarına kimlik sorup bazı yabancı gazetecileri alana almaması tepkiyle karşılandı.

Sarı yeleklilerin gösterilerinin aksine aşırı sağcıların gösterisinde polisin olmaması dikkati çekti.

Diğer yandan Marsilya, Nice, Toulon'un yanı sıra ülke genelinde 200'den fazla noktada gösteriler düzenlendi.

Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamasını gerektiriyor.

Uygulama kapsamında ayrıca bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluğu getirildi. Fransa genelinde uygulama, son 6 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto ediliyordu.

Fransa'da Kovid-19 aşı zorunluluğu karşıtları 7 haftadır gösteri düzenliyor
Fransa'da Kovid-19 aşı zorunluluğu karşıtları 7 haftadır gösteri düzenliyor
Fransa'da Kovid-19 aşı zorunluluğu karşıtları 7 haftadır gösteri düzenliyor
Fransa'da Kovid-19 aşı zorunluluğu karşıtları 7 haftadır gösteri düzenliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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