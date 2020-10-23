Fransa'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 1 milyonu geçti
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Fransa'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 1 milyonu geçti

23.10.2020 21:28 | Son Güncelleme: 23.10.2020 21:34
Fransa'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 1 milyonu geçti

Fransa'da son 24 saatte 42 bin 32 koronavirüs (Covid-19) vaka daha tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 42 bin 32 koronavirüs (Covid-19) vaka daha tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyonu geçti.

Fransa'da vaka artışları kritik seviyelere ulaştı. Ülkede salgında hastalığa yakalananların sayısı 1 milyon 41 bin 75'e yükseldi. Son 24 saatte 42 bin 32 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken; 298 kişi de yaşamını yitirdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENİŞLETİLDİ

Ülkede 21.00-06.00 saatleri arasında geçerli olan sokağa çıkma yasağına 38 bölge daha eklenmişti. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatler arasında evlerinden çıkış yapması gereken insanların 'izin sertifikası' almak zorunda oldukları ifade edilirken; yasağa uymayanlara 135 ila 3 bin 750 euro arasında para cezası verilebileceği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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