Fransa'da kadınlardan 8 Mart kutlaması
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Fransa'da kadınlardan 8 Mart kutlaması

07.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:22
Fransa'da kadınlardan 8 Mart kutlaması

Fransa'nın başkenti Paris'te kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak üzere bir araya geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak üzere bir araya geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Republique Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, büyük bir coşku ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Göstericiler, meydana kurdukları stantlar ile dünyanın birçok ülkesinde kadına yönelik baskı ve şiddeti kınayarak, kadın cinayetlerinin son bulması çağrısında bulundu. Göstericiler, ellerinde kadınların birçok alanda haklarının eşit bir şekilde verilmediğine ilişkin yazıların olduğu pankartlar taşıdı. Cinsel taciz ve tecavüze uğrayan kadınların sayısının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken göstericiler, bunun başlıca nedeninin suçlulara gerekli cezaların verilmemesi olduğunu ifade etti. Meydanda kurulan stantlarda göçmen kadınlar, geldikleri ülkelerdeki kadın hakları sorunlarını dile getirdi. Bazı stantlarda ise kadınlar, kendi ülkelerinin müziklerini çalarak dans etti.

İki kadın grubu arasında yumurtalı kavga

Gösteriler sırasında bazı kadın grupları arasında anlaşmazlık çıktığı görüldü. Aşırılık yanlısı kadın grubunun meydana girmesini engellemek isteyen başka bir kadın grubu arasında önce sözlü daha sonra yumurtalı kavga çıktı. - PARİS

Fransa'da kadınlardan 8 Mart kutlaması
Fransa'da kadınlardan 8 Mart kutlaması
Fransa'da kadınlardan 8 Mart kutlaması
Fransa'da kadınlardan 8 Mart kutlaması
Fransa'da kadınlardan 8 Mart kutlaması
Fransa'da kadınlardan 8 Mart kutlaması
Fransa'da kadınlardan 8 Mart kutlaması
Fransa'da kadınlardan 8 Mart kutlaması
Fransa'da kadınlardan 8 Mart kutlaması
Fransa'da kadınlardan 8 Mart kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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