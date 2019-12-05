: Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (4)

05.12.2019 19:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:47

Paris sokaklarında polis ve göstericiler arasında yaşanan arbededen detaylar

Polisin göz yaşartıcı gaz atması

PARİS - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden göstericilere polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Kaynak: AA

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