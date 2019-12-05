Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (4)
Haberler » Güncel » Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (4) - Haber

Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (4)

Paris sokaklarında polis ve göstericiler arasında yaşanan arbededen detaylar Polisin göz yaşartıcı gaz atmasıPARİS - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden göstericilere polis arasında arbede yaşandı.

05.12.2019 19:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:47
Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (4)

sokaklarında ve göstericiler arasında yaşanan arbededen detaylar

Polisin göz yaşartıcı gaz atması

PARİS - 'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden göstericilere polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (4)
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler