Fransa'da 'dövmeli öğretmen' tartışması: Vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi
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BBC

Fransa'da 'dövmeli öğretmen' tartışması: Vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi

29.09.2020 12:12 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:17
Fransa'da 'dövmeli öğretmen' tartışması: Vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi

Fransa'nın en fazla dövme yaptıran insanı olarak bilinen 35 yaşındaki öğretmen Sylvain Helaine'in çalıştığı anaokulundaki işine, öğrencileri korkuttuğu yönündeki şikayetlerin ardından son verildi.

Sylvain Helaine ise dersine girdiği öğrenciler ve aileleriyle bir sorun yaşamadığını savunurken "Sanırım küçük bir çocuk beni gördükten sonra kabuslar yaşamış. Bir canavar ya da korkunç bir yaratık olarak rüyalarına girmişim. Ailesi de şikayet etmiş. Okul yönetiminin arkamda durmaması üzücü. Ailelerin söylediklerini hemen yerine getirdiler" dedi.

Fransa'daki dövme sevenler arasında çok popüler olan Helaine'in vücudunun her tarafı dövmelerle kaplı.

27 yaşında Helaine, yaşadığı "var oluş krizi" sonrası dövme yaptırmaya başladığını söylüyor.

Helaine, "Şimdi ikinci kat dövme yaptıracağım. Ardından üç, dört ve beşinci kat… Vücudumun her tarafı simsiyah olana dek dövme yaptıracağım. Bir şeye tutkuyla bağlıysanız onu durdurmak istemezsiniz" diyor.

BBC
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